Bakan Kurum’dan yatırımlara 40 milyonluk destek sağlandı

Çorum heyeti, önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak’tan oluşan heyet, Bakan Kurum’a ilimizin çeşitli konulardaki taleplerini iletti.

Heyet adına yapılan ortak basın açıklamasında, Bakan Murat Kurum ile yapılan görüşmenin son derece verimli geçtiği ve Çorum’a çok önemli yatırım ve desteklerin sağlandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, Çorum Belediyesi tarafından başlatılan tarihi mekanlara yönelik restorasyon ve yenilik çalışmaları çerçevesinde başta Ulucami çevresinde yapılacak çalışmalar, Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın yerinin kamulaştırılması, sokak sağlıklaştırma ve Kent Meydanı çalışmaları ile ilgili Bakan Kurum’dan destek istendiği vurgulandı.

Çorum heyetinin ortak talebinin Bakan tarafından olumlu karşılandığı, yapılacak çalışmalar için Belediye’ye Bakanlık tarafından 30 milyon TL hibe desteği verileceği kaydedilen açıklamada, sağlanan maddi destekle birlikte Çorum Belediyesi tarafından yapılacak çalışmalara hız verileceği dile getirildi.

İl Özel İdaresi ile ilgili taleplerin de Bakan Kuram’a aktarıldığı belirtilen ortak açıklamada, köylerin çöplerini toplayan İl Özel İdaresi’nin bu hizmetini daha sağlıklı yürütmesi için araç talebinin iletildiği vurgulandı. Bakan Kurum’un direktifleri doğrultusunda Çorum’un köylerine hizmet götürülebilmesi için İl Özel İdaresi’ne iki adet çöp kamyonu ve bir adet semi Treyler evsel atık transfer aracının hibe olarak tahsis edildiği ifade edilen açıklamada, Ortaköy İlçesi’ne bağlı Karahacip Köyünün içme suyu alt yapısı için 1 milyon 500 bin TL hibenin de Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresi’ne gönderileceği kaydedildi.

Bakan Murat Kurum’un direktifleri doğrultusunda İl Özel İdaresi’ne köylerde kullanılmak üzere 750 adet çöp konteynırının da gönderileceği bildirilen açıklamada, ilçe belediyeleri için de ayrıca 1000 adet çöp konteynırı sözünün alındığı ifade edildi.

Çorum heyetinin ziyaretinde zor durumda bulunan ilçe belediyeleri için maddi destek talebinde de bulunulduğu aktarılırken, Bakan Kurum’un belediyelere de toplam 3 milyon 500 bin lira maddi destek göndereceği vurgulandı.

(Volkan SINAYUÇ)

