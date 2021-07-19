Bakan Koca: 'Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak vaka sayısı artıyor'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak vaka sayısının arttığını söyledi. Koca, "Bir hafta önce 5 bin 261 olan yeni vaka sayısı dün 7 bin 680" ifadesini kullandı.
Güncel 19.07.2021, 14:25
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak Twitter hesabında açıklamada bulundu.
Koca, paylaşımında "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler" ifadesine yer verdi.
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