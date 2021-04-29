Bakan Koca: "BioNtech aşısının iki dozu arasındaki süre 6-8 hafta olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, tüm dünya ile birlikte salgın boyunca ağır bedeller ödediklerini, yeni bir dünya düzenine sert ve hazırlıksız bir geçiş dönemi yaşadıklarını belirtti.

Kovid-19 salgınının hayatın her alanını etkilediğine dikkati çeken Koca, "İş yapma usullerinden sevdiklerimize temas etme halimize kadar her alanda yeni bir düzene geçiş sancısı yaşadık. Sevdiklerimizi kaybettik. Sevdiklerimizi korumak için onları görmemeyi göze aldık." dedi.

Koca, bu yıpratıcı sürecin beklenenden uzun sürdüğünü ifade ederek, "Ülkemizde vaka sayılarının ve kayıpların artmasını durdurmak için bir kez daha kısıtlamaları sıkılaştırdık. Umarım ödediğimiz bu bedel bu salgından tamamen kurtulmamıza fayda sağlar. Kısıtlamaların işe yaraması da tamamen hayatımızdan çıkması da onlara ne kadar uyacağımızla ilgili. Eğer bir defada bu kısıtlardan ve hastalıktan kurtulmak istiyorsak hep birlikte tedbir ve kısıtlamalara uymalıyız." diye konuştu.

Bu talebin zorluğunun farkında olduğunu söyleyen Koca, aşı programıyla toplumsal bağışıklık elde edilmeden eski günlere dönülmesinin kolay olmayacağını, bu sürecin kısalması için kısıtlama ve tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı.

"İKİ DOZUN ARASINDAKİ SÜRENİN 6-8 HAFTA OLARAK UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ"

Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısının teslim alınan miktarının 30 milyon dozu geçeceğini bildiren Koca, "Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin Hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Sinovac için ise zaman zaman sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte elimize ulaşan doz miktarı da artacak. Ayrıca diğer aşı üreticileri ile de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DOZ RANDEVULARI ERTELENECEK

Kovid-19 ile mücadele kapsamında BioNTech aşısının iki dozunun 6-8 hafta arayla uygulanması kararı nedeniyle ikinci doz için randevu oluşturanların işlemleri ertelenecek.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, "BioNTech aşısının birinci dozunun yapılmasından 12 gün sonra virüse karşı bağışıklığın oluşmaya başladığı, iki doz arasındaki sürenin ne kadar olabileceği" konusu da ele alındı.

Bilimsel verilere göre aşının oluşturduğu koruyuculuk düzeyinin değerlendirildiği toplantıda, BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de görüşü alındı. Bu çerçevede iki dozun uygulanması arasındaki sürenin 6 ila 8 hafta olması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, BioNTech aşısının ilk dozunu olanların ikinci dozları 28 gün sonra yapılmayacak.

Bu aşının birinci dozunu olup 28 gün sonrası için ikinci doz randevusu alanların işlemleri ertelenecek. Bu kişilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Bu kişiler, ikinci doz randevularını, birinci dozdan 6-8 hafta sonrasına alabilecek.



