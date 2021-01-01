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Bakan Koca: "15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir"

Sağlık Bakanı Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Güncel 01.01.2021, 20:22 01.01.2021, 20:25
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Bakan Koca: "15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir"

"İngiltere'den yurda girişler tamamen durdurulmuştur"

Bakan Koca, "İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış, yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak, tamamen durdurulmuştur."

"İngiltere'den yurda girişler tamamen durdurulmuştur" Bakan Koca, "İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış, yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak, tamamen durdurulmuştur."

#15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir
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