Bakan Koca: "15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir"

"İngiltere'den yurda girişler tamamen durdurulmuştur"

Bakan Koca, "İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış, yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak, tamamen durdurulmuştur."

"İngiltere'den yurda girişler tamamen durdurulmuştur" Bakan Koca, "İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış, yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak, tamamen durdurulmuştur."