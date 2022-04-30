Bakan Kasapoğlu’ndan Çorum Valiliği ziyareti

AK Parti Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, önceki dönem Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’un da hazır bulunduğu ziyarette Bakan Kasapoğlu, bir süre Vali Mustafa Çiftçi ile görüştü.

Kasapoğlu, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti’nin TSO Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen iftar programına geçti.

(Taner ŞİMŞEK)