Bakan Kasapoğlu iftar sonrası Çorum’u turladı

Çorum Valiliği’ni ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığı tarafından TSO Fuar Kompleksi’nde düzenlenen Vefa iftarı programında partililer bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu önümüzdeki seçim sürecini el ele, omuz omuza vererek başarı ile geçeceklerini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorum’un tüm köy ve ilçeleriyle AK Parti’ye destek vereceğine inandığını vurguladı.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Çorum Belediyesi’ni de ziyaret etti. Burada Belediye’nin çalışmaları hakkında bilgi alan ve talepleri dinleyen Bakan Kasapoğlu daha sonra ise Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve diğer partililerle birlikte Çorum’u gezdi.

Belediye çıkışında Saat Kulesi civarında bayram alışverişi yapan Çorumlular ve esnafla sohbet eden Bakan Kasapoğlu ayrıca Tarihin yeşerdiği bu topraklara bir özge mekan daha kazandırma adına yapılan Tarihî Kültür Yolu ve Veli Paşa Konağı’nı da gezdi. Belediye’nin Han’da Ramazan etkinliklerine katılan vatandaşlarla biraraya gelen Bakan Kasapoğlu ile beraberindeki heyet Ramazan ayının son Teravih Namazı’nı da birlikte kıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

