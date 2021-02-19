Bakan Adil Karaismailoğlu Çorum’a geliyor

Bakan Karaismailoğlu’nun 22 Şubat 2021 günü çeşitli ziyaret ve incelemeler için ilimize geleceği belirtildi.

Konu ile ilgili Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bakan Adil Karaismailoğlu’nun 22 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da Osmancık’ta karşılanacağını belirtti. Bakan Karaismailoğlu daha sonra saat 10.30’da Kırkdilim Tüneli şantiyesini inceleyerek brifing alacak. Daha sonra ise tünelde ışık görme törenine katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu saat 12.30’da ise İskilip Kavşağı’nı inceledikten sonra öğle yemeğinin ardından saat 14.00’te Hastane Kavşağı’na geçecek. Buradaki incelemenin ardından da sata 14.15 ‘te Karayolları Çorum Şube Şefliği’ni ziyaret edecek olan Bakan Karaismailoğlu, saat 14.45’te Çorum Valiliği, saat 15.15’te AK Parti İl Başkanlığı ve saat 16.00’da ise Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ederek Ankara’ya hareket edecek.

(Haber Merkezi)