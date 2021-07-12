Bahçesi'nde bulduğu ebabil kuşuna su verdikten sonra doğaya bıraktı

Evinin bahçesinde düşen kuşu fark ederek yardımcı olmak için yakaladığını söyleyen Bahadır Telli, "Evimin bahçesinde otururken aniden bir kuşun yere düştüğünü fark ettim. Elime almak istediğimde kaçmadığını ancak titreyerek çok korktuğunu anladım. Elime aldığımda kuşun Ebabil kuşu olduğunu fark ettim. Muazzam bir kuştu, hayran kaldım. Hemen beslemek ve su vermek aklıma geldi. Su içtikçe hayvan canlandı. Bir süre sonra ait olduğu gökyüzüne gönderdim. Kur'anı kerim'de da adı geçen bir kuşu ellerimle tutmak ve küçük te olsa yardım etmenin mutluluğu tarif edilemez güzellikteydi."şeklinde konuştu.

Ebabil kuşu tüm canlılardan kaçmaya çalışır ve bunun için hızlı ve çevik bir vücut yapısına sahiptir. Onları beslenirken ya da yerde yürürken görmeniz çok da nadir mümkün olur. Ebabil kuşları 16-17 cm boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türü olup Kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavislidir. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri de görebilen bir kuş türüdür. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramaz, ayak ucları kıvrıklı olduğu içinde yerde yürüyemezler. Yere indiklerinde uçma zorluğu çeken ebabil kuşları, sürekli uçan kuş olarak bilinir.

Ebabil kuşu, Kuran'ı kerim'in 105. suresi olan Fil suresinde anlatılır. Ebrehe ve ordusuKabe'yi yıkmak için Mekke'ye geldiğinde binlerce ebabil kuşu gagalarında taşıdıkları taşları Ebrehe'nin ordusunun üstüne bırakmıştır. Allah'ın emriyle fillerden oluşan orduyu bozguna uğratan ebabil kuşları bu şekilde Kabe'yi korumuştur.

