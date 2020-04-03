Bahçeşehir’de uzaktan eğitim

Bahçeşehir Koleji’nin yapay zekâ tabanlı uzaktan eğitim platformu Metodbox’ta; 1. sınıftan 12. sınıfa tüm düzeylerde konu anlatım videoları, tekrar testleri, testlere ilişkin soru çözüm videoları ve okul öncesi dahil olmak üzere yaş düzeyine uygun olarak animasyonlar ve videolarla desteklenen binlerce etkin içerik yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, tam zamanlı uzaktan eğitimin hem veliler, hem öğrenciler için yeni bir süreç olduğunu, uzun zamandır elde ettikleri tecrübenin bu süreçte yararlı olduğunu belirtirken, ulusal sınavlara hazırlığın uzaktan eğitimle devam ettiğini ifade etti.

(Haber Merkezi)