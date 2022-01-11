Bahçeşehir Okulları’nda yeni bir beyaz sayfa açıldı
Güncel 11.01.2022, 23:16
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Bahçeşehir Okulları Çorum Kampüsü Müdürü Yasin Haboğlu ile Kurumsal İletişim Yöneticisi Özlem Çiçek, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında, tüm gazete çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar.
Kampüs Müdürü Haboğlu, Bahçeşehir Okulları Kurucusu ve Sahibi Enver Yücel’in, Uğur Okulları Sahibi İzzet Sakın’a “franchise” yoluyla yönetim yetkisini verdiğini belirterek, “Okullarımızda yeni bir yapılanmaya gittik. Böylelikle, çok daha etkin ve verimli bir çalışma ve eğitim sürecine girmiş olduk.” diye konuştu. (Taner ŞİMŞEK)
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