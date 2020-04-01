Bahçeşehir Koleji’nde sınav hazırlığı sürüyor

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan, “Milli Eğitim Bakanlığının YKS ve LGS sınavlarıyla ilgili yaptığı yeni açıklamalar doğrultusunda biz de Metodbox üzerinden sürdürdüğümüz uzaktan eğitim sürecine bu yenilikler kapsamında devam ediyoruz” dedi.

12. sınıflar için YKS tarihinin 25-26 Temmuz’a ertelendiğini hatırlatan Özge Aslan, öğrencilerin 12.

sınıfın sadece birinci döneminden sorumlu olacaklarını da belirterek özetle şu bilgileri verdi:

“8 ve 12. sınıflarımızda 30 Mart itibarıyla Metodbox üzerinden tüm branşlarda 1. dönem konularının tekrarına başlıyoruz.

Online yaptığımız deneme sınavlarında da konu kapsamını 1. Dönem MEB müfredatı olacak şekilde düzenledik. Metodbox’ta yaptığımız canlı derslerimizde de 27 Mart itibariyle konu tekrarına başladık.

Sınav gruplarımız olan 8-12 sınıflar için YKS ve LGS odaklı hedef belirleme çalışmaları, öğrenciyi ihtiyacı doğrultusunda Metodbox içinde ilgili konu anlatım videosu ve testlere yönlendirebiliyor olmamız da bize uzaktan eğitim sürecinde öğrenci takibini eksiksiz yapabilmeye olanak sağlıyor.

Tüm bunlara ek olarak Zoom üzerinden yaptığımız rehberlik dersleri ve mentor öğretmenlerimizin PDR ile ortak yürüttüğü öğrenci görüşmeleri ile de tüm öğrencilerimizi hem akademik hem psikososyal açıdan düzenli takip ediyor, ihtiyaç durumunda zaman kaybetmeden destek oluyoruz.” (Haber Merkezi)