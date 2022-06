Bahçeşehir, güçlü kadrosu ile yeni döneme hazır

Çorum’da 2016 yılı itibariyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Bahçeşehir Çorum Kampüsü’nün 7’nci yılında kurumsal yapısı ve güçlü eğitim içeriğiyle Türkiye’nin en büyük ‘merkezi ortak programları’ ile 21’inci yüzyılın eğitimini şekillendirme çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ettiğini belirten Haboğlu, kurumlarının güçlü vizyonu ve marka değerini, nitelikli eğitim kadrosu ile bütünleştirerek 2022-2023 eğitim-öğretim dönemine güçlü bir şekilde girmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Haboğlu, dünyanın ve Türkiye’nin birçok noktasında kampüsleri olan, yurt genelinde 7 bölge, 65 ilde 143 kampüs ile hizmet veren Bahçeşehir Koleji’nin 2022-2023 eğitim öğretim yılı akademik planlamalarını toplantıya katılan öğretmenler ile paylaştı.

Ocak 2022 itibari ile Çorum’da bulunan yaklaşık 61 resmi-özel kurum ziyareti yaptığını ifade eden Haboğlu, yapmış olduğu görüşmeler ve swot analizleri sonucunda yeni projeler ürettiğini, yerel dinamiklere cevap verecek ve kurumsal vizyona uygun aksiyonlar aldığını; eğitim kalitesini hem eğitim kadrosu hem de Bahçeşehir eğitim uygulamalarıyla birleştirdiğini, velilerin eğitim programlarına olan memnuniyetinden dolayı büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Haboğlu, en büyük hedeflerinin kurumsal marka değerini yerel dinamiklerle zenginleştirmek olduğunu belirterek, öğrencilerinin hayallerine ve hedeflerine ulaşacağı her türlü uygulama ve materyali güçlü Bahçeşehir eğitim içerikleri ile karşılandığını ifade etti.

Bahçeşehir Koleji’nin sınav başarılarını da değerlendiren Haboğlu, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) elde sonuçlarına göre öğrencilerin yüzdelik dilimlerde büyük başarı elde ettiğini dile getirdi. Haboğlu, 2650 öğrencinin sonuçlarına göre ilk 20’de 3, ilk 50’de 10, ilk 100’de 16, ilk 500’de 58, ilk 1000’de 99, ilk 1500’de 132 Bahçeşehir Koleji öğrencisinin yer aldığını belirterek, sınav ve ölçme değerlendirme sisteminin tüm kampüslerde aynı şekilde uygulandığını sözlerine ekledi.

YKS’de gösterilen başarının yanı sıra dünyanın önde gelen üniversitelerinden de burslu kabul alan Bahçeşehir Koleji mezunlarının Massachusetts Institute of Technology (M.I.T), Stanford University, Yale University, Rice University, Brown University, University of British Columbia, Rochester Institute of Technology, Northwestern University, Durham University, University of Manchester, Darthmouth College, University of Tubingen, Bucknell University, Ecole Polytechnique, Delft University of Technology, Georgia Institute of Technology, Hong Kong University of Science and Technology ve The Hong Kong Polytechnic University gibi prestijli üniversitelerde burslu olarak öğrenim gördüklerini ifade etti.

Üniversite ve yurt dışı öğretim programlarına değinen Haboğlu, BAU Global bünyesinde üç kıtada, 10 ülkede, 9 üniversite ve 3 dil okulu ile Türkiye’nin eğitim alanındaki dünya markası olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye’de bir ilk, dünyada ise öncü markalardan biri olan BAU Global’ın dünyanın birçok farklı ülkesinde açtığı üniversite, dil okulları ve iletişim merkezleriyle öğrencilerini birer dünya vatandaşı olarak yetiştirildiğini vurguladı.

Haboğlu, toplantı sonrası kurumun nitelikli eğitimi her çocuğa ulaştırma noktasında desteğini esirgemeyen Bahçeşehir Koleji Kurucu Temsilcisi İzzet Sakin’e ve büyük Bahçeşehir ailesinin tüm bireylerine destekleri için ayrı ayrı teşekkürlerini ifade etti.

(Taner ŞİMŞEK)