“Bahçelievler Mahallesi imar ve kentsel dönüşüm bekliyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Bahçelievler Mahallesi’nin Nadık Semtinden İçeridere Bağlarına kadar olan kısmının imar sorununun çözülmesi gerektiğini bildirdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte mahalleyi gezerek sorunlar ve talepler hakkında inceleme yaptı.

“GENİŞ ÇAPLI KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTENİYOR”

Çorum Belediyesi’nin Çimento Fabrikası arazisi ile ilgili önümüzdeki günlerde yapacağı imar düzenlemesinden Bahçelievler Mahallesi’nin ihtiyaç duyulan bölgelerinin de yararlanmasını isteyen Tahtasız, imar düzenlemesi ve kentsel dönüşümün Nadık’tan İçeridere bağlarına kadar olan tüm bölgeleri kapsamasını ve halkın bu konudaki mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Mehmet Tahtasız, “Nadık semti kentsel dönüşüm bekliyor. Çimento Fabrikası arazisi imara açılırken Nadık bölgesinden başlanıp Belediye Taşocağı yukarısı, Hoyhoy tepeler, Çoraklık ve İçeridere bağlarına kadar olan tüm kısımları içerisine alacak şekilde düzenleme yapılmalıdır” dedi.

“İNTERNET ÇEKMİYOR”

Bahçelievler’in birçok bölgesinde internetin çekmediğini dile getiren Tahtasız, “Nadık, Sülüklü, Çoraklık, İpekli Bağlar, Bahar Sokaklar ve Bahabey Caddesi’nin son kısımları internet hizmetlerinden yararlanamıyor. Bu bölgenin internet altyapısı güçlendirilmelidir. Öğrencilerimizin derslerini internet ortamından takip ettiği ve her türlü iş ve işlemlerimizi internet teknolojisiyle yaptığımız böyle bir dönemde internet altyapısı güçlü olmalıdır” diye konuştu.

Mehmet Tahtasız ayrıca Belediye Blokları bölgesi Barışköy civarında altyapı sorunlarından dolayı her yağmur yağdığında yağmur sularının birikmesinden dolayı halkın zor durumda kaldığını bildirerek, sorunun belediye tarafından çözülmesini talep etti.

“HASTANENİN İHALESİ NE ZAMAN OLACAK?”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Tahtasız, ayrıca kapatılan eski Devlet Hastanesi’nin bir an önce hizmete açılmasını beklediklerini sözlerine ekleyerek, “Halkımız bu hastanenin ne zaman açılacağını soruyor. Hastanenin 2021 yılı içerisinde açılacağı bildirilmişti ancak Şubat ayının sonuna gelmemize rağmen henüz ihalesi bile yapılmalı” diye konuştu.

Eski Devlet Hastanesi’nin açılmasının Çorum için hayati önem taşıdığının altını çizen Tahtasız, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

(Haber Merkezi)