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Bağlantı yoluna kaldırım ve asfalt

Çorum Belediyesi tarafından Gazi Caddesi ile Fatih Caddesi’ni bağlamak üzere yapımına başlanan ve Karakeçili bölgesinde sürdürülen yol çalışmaları hızla devam ediyor.

Bağlantı yoluna kaldırım ve asfalt

Çorum Belediyesi tarafından Gazi Caddesi ile Fatih Caddesi’ni bağlamak üzere yapımına başlanan ve Karakeçili bölgesinde sürdürülen yol çalışmaları hızla devam ediyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:14
Bağlantı yoluna kaldırım ve asfalt

Gazi Caddesi'ni Karakeçili yolu üzerinden Fatih Caddesi’ni bağlayacak olan yol üzerinde bulunan küçük parkta yıkım çalışmasını tamamlayan ve bağlantı bölgesine kavşak yapılması için de harekete geçen Belediye ekipleri şimdi de bağlantı yolunun üzerindeki kaldırımları yapıyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. Belediye ekiplerinden bilgi alan Başkan Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Gazi Caddesi'ni Fatih Caddesi'ne bağlayan yeni yolumuzda asfalt serimi ve kaldırım çalışmasına başladık” görüşüne yer verdi.

Tamamlanmasıyla Gazi Caddesi'nin trafik yükünü azaltması beklenen yol ilk etapta tek şerit olarak hizmet verecek. Valilik yönünden gelen araçlar bu yola girerek Fatih Caddesi’ne ulaşacak. İkinci şeridindeki çalışmaların ise mahkeme kararına göre kamulaştırılacak binaların yıkılmasıyla başlayacağı kaydedildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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