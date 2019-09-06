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Bağcıların sorunlarını dinledi

Çorum Çiftçi.Mallarını Koruma Başkanı Rafet Altunörs, bağcıların sorunlarını dinledi. İçeridere Bağ sakinlerinin sorunlarını dinleyen Altunörs, bağ sakinleri ile karşılıklı fikir alışverişi yaptı.

Bağcıların sorunlarını dinledi

Çorum Çiftçi.Mallarını Koruma Başkanı Rafet Altunörs, bağcıların sorunlarını dinledi. İçeridere Bağ sakinlerinin sorunlarını dinleyen Altunörs, bağ sakinleri ile karşılıklı fikir alışverişi yaptı.

06 Eylül 2019 Cuma 21:39
Bağcıların sorunlarını dinledi

Çorum Çiftçi.Mallarını Koruma Başkanı Rafet Altunörs, bağcıların sorunlarını dinledi. İçeridere Bağ sakinlerinin sorunlarını dinleyen Altunörs, bağ sakinleri ile karşılıklı fikir alışverişi yaptı.

Emeklilerin bağlarında huzur içinde yaşamlarını sağlamak için bütün şartları sağlayacaklarını ifade eden Altunörs, “Hepsi birbirinden değerli bu hayatı her anlamda dolu dolu yaşamış bu memlekette öğretmen olmuş insan yetiştirmiş asker, polis olmuş vatana hizmet etmiş hakim, savcı, avukat ,sanayici, esnaf, vesselam bu ülke için yapılması gerekeni ellerinden geldiğince hizmet etmiş emekli olmuş çok değerli ve kıymetli büyüklerimiz şimdi ise rahat huzur içerisinde yaşamak isteyen emektarlarımız bu insanlar aslında çok şey istemiyor yaşanabilir sakin bir ortam gidilebilir, güzel bir yol sakin güvenli huzurlu bir ortam istiyor” dedi. Bağlardaki temel sorunların yol, su ve alt yapı olduğuna değinen Altunörs, “Bütün bağlarda olduğu gibi burda da aynı yol, su ve alt yapıdır. Bizim kurumumuzun görevinin sadece bağlardaki ekili ve dikili alanları korumak olduğunu ama bu sıkıntılarınızı gidermek içinde ilgili kurumlarla görüşüp bu sıkıntıları giderme noktasında aracı olursak bu hizmetleri buralara getirip bu insanların hayır duasını alırsak ne mutlu bize. Başkanlığını yaptığımız süre boyunca inşallah en büyük ibadetin insana hizmet olduğu bilincinde çalışıp elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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