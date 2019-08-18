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“Bağ sahipleri gönlünü ferah tutsun”

Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na seçilen Rafet Altunörs görevi teslim alır almaz çalışmalara hızlı başladı.

“Bağ sahipleri gönlünü ferah tutsun”

Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na seçilen Rafet Altunörs görevi teslim alır almaz çalışmalara hızlı başladı.

18 Ağustos 2019 Pazar 19:33
“Bağ sahipleri gönlünü ferah tutsun”

Bayram tatilini fırsat bilerek bağlarında vakit geçiren bağcıları ziyaret eden Altunörs, bağ sahipleri ile bayramlaşarak istişare yaptı.

Korumakla yükümlü olduğu Kapaklı, Kuyuönü, İçeridere, Ahçılar, Ilıca, Çomar, Ayarık ve İbrahim çayırında bulunan bağ, bahçe ve arazileri dolaşan Altunörs, “Buralarda görevli bekçi arkadaşlarımızla ve birkaç bağ sahipleri ile bayramlaştık. Bekçilerimizle istişarelerde bulunduk. Bağ bahçe sahiplerinin görüşlerini bizlerden kurum adına beklentilerini sorduk onların görüşlerini aldık” dedi.

Başkanlığın kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirten Altunörs, “Bizlere görüşlerini her zaman iletmelerini istedik. Bizler de her zaman sorumlusu olduğumuz bölgelerde dolaşıp fikirlerine görüşlerine başvuracağımızı sorumlusu olduğumuz yerlerde elimizden gelen imkânları kullanarak daha iyi hizmetler vereceğimizin sözünü verdik” diye konuştu.

Altunörs, sorumlusu oldukları bölgelerdeki bağ bahçe ve tarla sahiplerinin gönüllerini ferah tutmalarını istedi.

(Mehmet DALAR)

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