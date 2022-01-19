Bağ evi yangında kül oldu
Güncel 19.01.2022, 19:41
88
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir bağ evinde yangın çıktı. Çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Manastır Sokak’ta bulunan bir bağ evinde yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldılar.
Çıkan yangında bağ evi yanarak kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri tahkikat başlattı.
(İHA)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-4°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Beşiktaş
|22
|35
|4. Hatayspor
|21
|35
|5. Başakşehir
|20
|34
|6. Adana Demirspor
|22
|34
|7. Fenerbahçe
|21
|33
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Sivasspor
|21
|30
|11. Karagümrük
|22
|30
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|21
|27
|14. Giresunspor
|21
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|21
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|21
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|21
|37
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|21
|27
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|21
|17
|19. Cadiz
|21
|15
|20. Levante
|20
|11