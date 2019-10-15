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Bağ evi hırsızları jandarmadan kaçamadı

Çorum’da bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı. 

Bağ evi hırsızları jandarmadan kaçamadı

Çorum’da bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı. 

15 Ekim 2019 Salı 14:42
Bağ evi hırsızları jandarmadan kaçamadı

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi ve çevresinde bulunan bağ evlerinde meydana hırsızlık olaylarının ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İncelemeyi genişleten jandarma ekipleri merkeze bağlı Abdalata köyü yakınlarında H.K. ve C.Ö. isimli şahısları takibe aldı. Takibin ardından operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şahısların ev ve araçlarında yaptıkları aramalarda farklı evlerden çalındığı tespit edilen çok miktarda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin arasında sazdan nargileye kadar bir çok ev eşyasının olduğu görüldü. 
Jandarmadaki sorgularının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen H.K. ve C.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine gönderildi. 

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