Bademli yeşil zeytin
Avrupa’daki gıda dağıtım zinciri ile Çorum’un gururu olan ve yakın geçmişte kendi zeytin markası “Has Premium”u piyasaya çıkaran Baktat, bu marka altında “bademli yeşil zeytin” çeşidini tüketicinin beğenisine sundu.
Güncel 01.06.2021, 18:31
10
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baklan, Manisa Akhisar’daki tesislerinde Türkiye’nin en kaliteli zeytinlerini ürettiklerini belirterek, gerçek bademle doldurulan yeşil zeytinin herkes tarafından tadılması tavsiyesinde bulundu. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
15°
parçalı az bulutlu