Babalar ve çocuklar bu kampta buluştu

Çatak Tabiat Parkı içerisinde gerçekleştirilen kamp etkinliğine babalar çocuklarıyla katıldı. Bir gece çadır kampında kalan babalar ve çocukları doğanın tadını çıkartırken çeşitli oyun, etkinlik ve aktivitelerle hem hoş zaman geçirdi hem de doyasıya eğlendi. “Doğanın ve ormanın önemini idrak etmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde yavrularımızı doğa kampına götürmek suretiyle onların doğayla, ağaçla buluşmasını sağladık.” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ciğerlerimiz yanıyor. Hainler ormanlarımıza kast ediyor. Bir yandan bu yangınlara müdahale noktasında elimizden geleni yapıyor diğer yandan da yarınların ormanlarını oluşturacak, koruyacak olan yavrularımız nezdinde ormanın ve doğanın önemini anlatacak bir doğa kampı etkinliği gerçekleştirdik. Bu kampımıza minik yavrularımız babalarıyla katılarak bir gece çadırda kaldı. Kamp etkinliğimizde çocuklarımıza ve babalara yönelik oyun ve aktiviteler, yarışmalar, doğa yürüyüşleri ve çadır kampı etkinliklerimiz oldu. Bu süreçte yavrularımız eğlenirken doğayla da bütünleşti.” dedi.

Başkan Aşgın, kampa katılanlardan gelen yoğun talep üzerine daha geniş kapsamlı kamp etkinlikleri düzenleyecekleri sözünü verdi. Başkan Aşgın ve Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, kampa katılanları yalnız bırakmadı.



ÇOCUKLAR İÇİN UNUTULMAZ BİR ANI

Hayatında ilk defa kampta kalan çocuklar duygularını ifade ederken çok eğlendiklerini ve bunun muhteşem bir duygu olduğunu belirtti. Babasıyla birlikte “En Baba Kamp” etkinliğine gelen ve kampta çok eğlendiğini ifade eden Dilferah Aybir, “Voleybol oynadık, çeşitli yarışmalar yaptık, kamp ateşi başında sohbet edip şarkılar söyledik. Ben, teknolojiden ve pandemi koşullarındaki sıkıcı monotonluktan bu kadar ayrıldığım, bu kadar güzel zaman geçirdiğim bir günü uzun zamandır hatırlamıyorum. Tekrarı olmasını çok çok istiyorum. Çok eğlendim, çok mutluyum. Belediye Başkanımıza ve belediyemize bu etkinlik için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kamp Etkinliğini Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında görüp başvurduklarını belirten Yüksel Basar da oğluyla birlikte unutulmaz bir etkinlik yaşadıklarını belirtti. Basar, “İlk gün gelip çadırlarımızı kurduktan sonra etkinliklere katıldık. Çocuklara ve babalara yönelik güzel yarışmalar oldu. Parkurumuz vardı, dart yarışımız, frizbi ve halat çekme yarışları oldu. Hem çocuklar hem de biz bu etkinliklerden çok keyif aldık. Bol oksijenli doğal bir ortamda faydalı bir etkinlik yaptık. Akşam kamp ateşimizi yaktık, etrafında güzel zamanlar geçirdik. Belediyemiz bizlere fidan hediye etti. Bizler de çocuklarımızla çeşitli yerlere onları diktik. Ormanlar çocuklarımıza kalacak” dedi. Yüksel Basar, bu etkinliğin çocuklar için unutulmaz bir anı olarak kalacağını da sözlerine ekledi.



Çocuklarla beraber doğayla iç içe oldukları bir etkinliği düzenlediği için Çorum Belediyesine teşekkür eden doğa programlarına sık sık katılan İl Kültür Turizm Müdür Vekili Osman Keser, daha geniş çaplı bir organizasyonla bu kamp etkinliklerinin devam etmesi temennisinde bulundu.

İLK DOĞA KAMPINI YAPTILAR

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen En Baba Kamp programına katılan babalar ve çocukların çoğu ilk kez böyle bir kamp yaptıklarını söyledi.

Babasıyla birlikte kamp etkinliğine katılan Mustafa Düdükçü, bunun ilk kampı olduğunu söyledi. Düdükçü, “İlk başta kampa geldiğimizde biraz tedirgindik nasıl olacak diye. Gelince tedirgin olmama gerektiğini fark ettim. Çok güzeldi kamp etkinliği. Belediyemizin ikram araçları vardı, çok güzel ikramlarda bulundular. Biz, çok eğlendik. Bu kampların devamını istiyoruz” dedi.

Oğluyla birlikte ilk kez bir doğa kampına katıldıklarını belirten İbrahim Işık, “Burada hedef kitle olan çocuklar için gerçekten çok çok güzel oldu. Bu etkinlik sayesinde doğayı tanıdılar. Çok eğlendiler. Çorum Belediyesine bu etkinlik için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu ve bu etkinliklerin geleneksel hale gelmesi temennisinde bulundu.



BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ YARIŞMALAR YAPILDI

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “En Baba Kamp” etkinliğine katılan baba ve çocuklar düzenlenen parkur, dart atma, halat çekme, frizbi ve sapan atma yarışlarında kıyasıya performans sergileyerek ter döktü. Yarışmalar esnasında ortaya birbirinden güzel kareler çıktı.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Kampın en önemli amaçlarından biri de çocukların doğayı tanıması diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kamp etkinliğimizin ikinci gününde yavrularımız babalarıyla birlikte rehberler eşliğinde Çatak Tabiat Parkımız içerisinde belirlenen rotasyonlarda doğa yürüyüşü yaprak doğayı tanıma fırsatı buldular. Bizim için önemli olan da yavrularımızın doğayı tanıması, hissedebilmesi ve doğa sevgisiyle bir neslin yetişmesi.” dedi.



