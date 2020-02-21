“Babalar çocuklarına rol model olmalı”

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleşen programa Uzman Psikolojik Danışman Mürşid Ekmel Aybek konuşmacı olarak katılırken, Aybek’i; İl Müftü Vekili Adem Aygül, İl Müftü Yardımcıları Abdullah Pamuklu, Yıldız Üveyik, ADRB Vaizi Gülay Kunduracı, Müftülük Memurları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile 4-6 Yaş Kuran Kursu öğrenci dinledi.

Uzman Psikolojik Danışman Mürşid Ekmel Aybek; “Hayatımızda çoğu konularda bilinçli davranmıyoruz. Örneğin meşhur bir atasözümüzde ‘Ağaç yaşken eğrilir’ diye bilirken asıl doğru atasözünün Osmanlı arşivlerinde ‘Ağaç Yaşken Doğrulur’ olarak söylendiğini görürüz. İşte bizler, bize ait olmayan metotlarla bugünün İbn-i Sina’larını, İbn-i Rüştlerini yetiştiremiyoruz. Çünkü metodoloji en başta bize ait değil. Birçok ailenin ne oldu da veya ne yapmadık da dediği kısımdaki göremediğimiz boyutları. Böyle bir görememe ki biz bununla yaşamaya devam ediyoruz. Öyle bir gemideyiz ki batıya giden bir geminin içerisinde dindar camia sadece doğuya koşmaya çalışıyor. O yüzden birçok şeyi kaçırıyoruz. Ne olduğunu, nasıl bir zeminde olduğumuzu görürsek o zemin üzerinden daha kolay iletişime geçmiş olacağız. Sadece ihtiyaç olan şey bu farkındalık. Farkındalığı sağladığımızda endişe edeceğimiz hiçbir şey yok. Çocuklarımızla iletişimi nasıl yapacağımıza dair zaten kodlarımız var. Önemli olan o kodları hissetmekten, anlamaktan ve farketmekten geçiyor. Çocuk dediğimiz şeyi nasıl ele aldığımızda başlıyor. Eğer ben çocuğa düzeltilecek bir varlık olarak bakarsam çocuğu farkında olmadan düzeltiyorum derken kırmaya başlıyorum. Batı medeniyetinde kavramsal boyutta çocuk yaklaşımına baktığımızda kavramlarından durumu fark ediyorsunuz. Mesela; İnek bakan çocuk, Çantacı çocuk, Garson çocuk gibi. O kültürde bu tip işleri çünkü çocuklar yapıyor ve yaptırılıyor. Çocuklar yani hamal olarak kullanılıyor. Çocuk Batı kültüründe bu değer yargısıyla oluşturulan bir figürden ibarettir” dedi.

Çocuklarla ilgili sorunlara ancak doğru yaklaşımlarla çözüm bulabileceğimizin altını çizen Uzman Psikolog Aybek, “Geleceğimizi, yavrularımızı hep birlikte kurtaracağız” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)