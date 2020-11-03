Babaanne ve 4 torunu toprağa verildi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen cenaze törenine aile üyelerinin yanı sıra; Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşlar katıldı. Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, çocuklarını kaybeden anne Nilay ile Emine Yücel'e başsağlığı dileğinde bulundu. Lena ve Vera'nın annesi Nilay Yücel, "Yavrularım beni bırakıp gitmeyin" diyerek gözyaşı döktü.

Babaanne ve 4 torunu burada dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından merkeze bağlı Kuşsaray köyünde toprağa verildi.

'SIKI BAĞLARI VARDI’

Yücel ailesinin akrabası Tayfun Yücel, depremde 4'ü çocuk 5 yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan ve oğlunu ziyaret etmek için gittiği İzmir'de depreme yakalandığını anlatan Yücel, "Depremin ardından önce ailemi kontrol ettim, ardından Hüseyin'in yaşadığı evin yıkıldığını öğrendim. Trafik sıkıştığı için Alsancak'tan Bornova'ya koşarak gittim. Ben gittiğimde bina yıkılmıştı. Çok büyük acı içerisindeyiz." diye konuştu.

Yücel ailesinin birbiriyle sıkı bağları olan büyük bir aile olduğunu belirten Tayfun Yücel, "Babaanne ve çocukları yaklaşık 15 yıldır İzmir'de yaşıyor. Hep iç içe yaşıyorlardı. Babaanne Arife Yücel eşi vefat ettikten sonra bütün hayatını torunlarına adamıştı. Çok fedakar babaanneydi. Çocuklar da çok sevimli, tatlı ve akıllıydı. Anne-babaları çalıştığı için devamlı babaanneleriyle zaman geçiriyorlardı. Vefat öden dört yavrumuzu da babaanneleri büyüttü diyebiliriz. Babaanne, hem Deniz'in hem de Hüseyin'in evinde kalıyordu. Çocuklardan en küçüğü Diren olduğu için babaanne genelde orada duruyordu. Çocuklara bakmak için de genelde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanında toplanıyorlardı. Aralarında ayrı gayrı yoktu, çok iç içeydiler." diye konuştu.