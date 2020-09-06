Son Dakika

Aziz Şahin vefat etti

Çorum Belediyesi Zabıta Memuru, Tüm Bel-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Şahin’in ağabeyi, İzmir-Dikili’de emlakçılık yapan Aziz Şahin (60), geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Güncel 06.09.2020, 18:40
512
Aziz Şahin vefat etti

DSİ’den emekli Hasan Şahin ve Tekmile Şahin’in oğlu, Gülistan Şahin’in kardeşi, Garanti Bankası’ndan emekli Ercan Şahin, Öğretmen Yüksel Şahin, Belediye Trafik Zabıta Memuru Kenan Şahin, Aysun ve Ayfer’in ağabeyi olan Aziz Şahin, kalp krizi sonucu vefat etti.

Çorum Merkez Kirazlıpınar Köyü nüfusuna kayıtlı Aziz Şahin’in vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
30°
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 07 Eylül 2020
İmsak 04:39
Güneş 06:06
Öğle 12:43
İkindi 16:19
Akşam 19:10
Yatsı 20:32

Gelişmelerden Haberdar Olun

@