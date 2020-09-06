Aziz Şahin vefat etti

DSİ’den emekli Hasan Şahin ve Tekmile Şahin’in oğlu, Gülistan Şahin’in kardeşi, Garanti Bankası’ndan emekli Ercan Şahin, Öğretmen Yüksel Şahin, Belediye Trafik Zabıta Memuru Kenan Şahin, Aysun ve Ayfer’in ağabeyi olan Aziz Şahin, kalp krizi sonucu vefat etti.

Çorum Merkez Kirazlıpınar Köyü nüfusuna kayıtlı Aziz Şahin’in vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)