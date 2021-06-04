Azime Çiftçi’den üreten kadınlara ziyaret

Ziyarete Vali Yardımcısı Tamer Orhan’ın eşi Gülşen Orhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in eşi Füsun Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu’nun eşi Yasemin Uzunoğlu da eşlik etti.

S.S. Zerafet Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve kooperatif üyeleri tarafından karşılanan Azime Çiftçi, kadınların ürettikleri ürünleri inceleyip kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgiler aldıktan sonra, toprağın bereketini üretime dönüştürerek şehir ekonomisinde “Benim de katkım var” diyen kadınlara hayırlı bol kazançlar dileklerinde bulundu.

S.S. Zerafet Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri de Azime Çiftçi ve beraberindekilere protokol eşlerinin ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.



(Nurdan AKBAŞ)

