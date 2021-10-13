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Azime Çiftçi ve Feyza Aşgın Halk Eğitim’i ziyaret ettiler

Güncel 13.10.2021, 19:21
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Azime Çiftçi ve Feyza Aşgın Halk Eğitim’i ziyaret ettiler

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Çorum Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret ettiler. 
Halk Eğitim Merkezinde yapılan çalışmalarla ilgili Halk Eğitim Müdürü Bekir Özdemir’den bilgiler alan Çiftçi ve Aşgın, merkez bünyesinde devam eden resim kursu, dikiş nakış kursu ve cam boyama kursunu gezerek kursiyerlerle sohbet ettiler.

(Haber Merkezi)
 

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