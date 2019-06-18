Azime Çiftçi, Sungurlu’da eğitim kurumlarını ziyaret etti

Azime Çiftçi’ye Sungurlu ziyaretinde Boğazkale, Mecitözü, Alaca ve Sungurlu Kaymakam eşleri de eşlik etti.

Sungurlu İlçe ziyaretinde ilk olarak Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen serginin açılışına katılan Azime Çiftçi, yapılan çalışmaları tek tek inceleyerek, çalışmalar hakkında kursiyerler ve görevlilerden bilgi aldı. Halk eğitimi kursiyerlerinin el emeği göz nuru olarak ortaya çıkardıkları eserler için kutlayan Çiftçi, kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Okuma-Yazma Seferberliği” projesi kapsamında kursu başarı ile bitiren kursiyerlerin sertifika dağıtım törenine katıldı.

İlçe ziyaretinde, Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu da ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimi ile bir araya gelen Azime Çiftçi, öğrencilerle yakından ilgilendi.

İlçe ziyareti kapsamında şehit ailesini ziyaret eden Çiftçi, burada J.Asb.Kd.Çvş. Yavuz Selim Karaman’ın ailesi ile bir süre sohbet etti.

Azime Çiftçi, Şehit Yavuz Karaman Hafızlık Orta Okulunu ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

(Haber Merkezi)