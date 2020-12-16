Azerin 19 Aralık’ta Çorum’a geliyor

Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin, Çorum’da konser verecek. “Çırpınırdı Karadeniz” türküsüyle milyonların tanıdığı ve sevdiği Azerin’in vereceği konser Çorum Web TV’den canlı yayınlanacak.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 2020 yılı içerisinde yapılacak kültür sanat etkinlikleri arasında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlemeyi planladıkları Azerin Konseri’ni COVİD-19 pandemisi nedeniyle ertelediklerini hatırlattı.

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında Azerin’le 30 Ağustos’ta yapılacak konserle ilgili görüşerek anlaştıklarını ancak salgının çıkması nedeni ile ertelediklerini söyleyen Yağbat, ertelenen konserin 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 19.00’da yapılacağını söyledi.

Konserin 19 Aralık 2020 Cumartesi günü Çorum Web TV aracılığıyla yapılacağını belirten Yağbat; “Azerbaycan’ın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan Azerin, Çorum’da unutulmaz bir konser verecek. Azerbaycan- Türkiye ilişkilerinin en üst düzeye çıktığı bu dönemde böyle bir konserin gerçekleştirilecek olmasını çok önemsiyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı için bu konseri düşünmüştük. Pandemi nedeniyle ertelemiştik. Cumartesi günü Çorum Web TV aracığıyla bu konseri hemşehrilerimizin beğenisine sunmuş olacağız” dedi.

Çorum Web TV sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak konserin ardından Azerin ile saat 21.00’de söyleşi yapacaklarını anlatan Yağbat, konser ve söyleşinin pandemi şartları nedeniyle seyircisiz olacağını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)