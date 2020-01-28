Ayten Yiğiter toprağa verildi

Ayten Yiğiter’in cenazesi, önceki gün Bostanlı Merkez Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağılığı diler.
Çorum’un eski Belediye Başkanlarından Dr. Pertev Kalelioğlu’nun kızı, merhum Halil Turgut Kalelioğlu ve merhum Ahmet Doğan Kalelioğlu’nun kız kardeşleri, Muğla Akyaka’da yaşayan, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın da üstadı, gazeteci Mustafa Aydın Kalelioğlu’nun ablası, merhum Emekli Albay Celal Yiğiter’in eşi, Gül Erözden’in annesi Hatice Ayten Yiğiter (93) önceki gün İzmir’de hayatını kaybetti.