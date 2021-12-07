Ayşegül Turan’dan seramik atölyesi
Güncel 07.12.2021, 00:23
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AK Parti İl Başkan Yardımcısı Emre Turan’ın eşi Ayşegül Turan, Bahçelievler’de açtığı Tuart Seramik Atölyesi’nde el yapımı özgün tasarımları satışa sunuyor. Ürünlerine ilginin çok fazla olduğunu belirten Ayşegül Turan, “Yurt dışından da büyük talepler geliyor” dedi.
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir, arkadaşları Emre Turan’la birlikte eşi Ayşegül Turan’ın atölyesini gezdiler. Kadınların kendilerine güvenmeleri ve ayakları üzerinde sağlam durabilmeleri için her türlü desteği verdiklerini ifade eden Meryem Demir, “Ekonomik ve sosyal hayatta var olmalıyız” dedi.
(Haber Merkezi)
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