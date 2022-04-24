Ayşe Erdoğan Göde Çorum 1. Noteri oldu

Çorum’da Osmancık Caddesi Ziraat Bankası yanında bulunan 1. Notere, daha önce Çankırı, Manisa, Uşak ve Bartın’da noterlik yapan Ayşe Erdoğan Göde getirildi.

Aslen Balıkesirli olduğunu kaydeden iki çocuk annesi Göde, “Çorum Hititler gibi büyük bir uygarlığa başkentlik yapmış bir ilimiz. Bu yönü hep ilgimi çekiyordu. Ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını çok gelişmiş buldum. Çorum, alım satım hareketlilikleri yüksek bir yer. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çaba gösteriyoruz. Binlerce yıllık bir tarihi bulunan kentte olmaktan mutluyum. Yeni görevimizin herkese hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.

(Taner ŞİMŞEK)

