Aynı işyeri 4’üncü kez kurşunlandı

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerindeki börekçide, 22 Aralık günü, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Emre Tercan (27) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaçan 5 şüpheli ise polis tarafında yakalanarak, gözaltına alındı. Börekçi dükkanı, dün gece, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kimliği belirsiz kişilerce art arda 4 kez kurşunlandı. İlk saldırıda yaralanan olmazken, ikinci saldırıda, kırılan iş yerinin camını değiştirmeye çalışan camcı M.Ö., ayağından vurulup, yaralanmıştı. Dün geceki saldırı da ise yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.