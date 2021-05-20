Aynı aileden iki kişi üç gün arayla virüs kurbanı oldu

İstanbul Üçköy Köyü önceki dönem Dernek Başkanı Ali Dalkıran (58), yakalandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonucu hayatını kaybetti.

Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören emekli polis memuru Ali Dalkıran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dalkıran ailesinin 3 gün önce de kızları Nihal Şen, yine Covid-19'dan hayatını kaybetmiş ve toprağa verilmişti.

İsmail ve Emine Dalkıran'ın oğulları, Neriman Dalkıran’ın eşi, Nurcan Kolukısa, Aylin Şengül ve Berna Dalkıran’ın babaları, Aydın, Altan Dalkıran, Zahide Turan'ın kardeşleri, Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak'ın da halaoğlu Ali Dalkıran’ın cenazesi saat 10.00’da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak merkeze bağlı Üçköy'de toprağa verildi.

Ali Dalkıran, CHP'den önceki seçimlerde İstanbul - Kartal Belediye Meclis Üyeliği için de aday olmuştu.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Yusuf ÇINAR)

