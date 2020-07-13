Aynı ailede ikinci intihar

Olay geçtiğimiz hafta Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 3. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

3 çocuk babası Ahmet Duran İlyas’ın girdiği bunalım sonucu evde kendini iple asarak canına kıydığı öğrenildi. Şahsın cansız bedeni eşi tarafından bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ulumezar’da torunu Alper Göksel İlyas’ın yanına defnedildi. (Haber Merkezi)