Aynı ailede ikinci intihar
3 Eylül 2018’de girdiği bunalım sonucu canına kıyan üniversite öğrencisi Alper Göksel İlyas’ın (22) ardından 18 ay sonra da dedesi eski PTT emeklisi Ahmet Duran İlyas (76) kendini asarak intihar etti.
Güncel 13.07.2020, 19:32
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Olay geçtiğimiz hafta Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 3. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.
3 çocuk babası Ahmet Duran İlyas’ın girdiği bunalım sonucu evde kendini iple asarak canına kıydığı öğrenildi. Şahsın cansız bedeni eşi tarafından bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ulumezar’da torunu Alper Göksel İlyas’ın yanına defnedildi. (Haber Merkezi)
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