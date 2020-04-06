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AYM’ye bireysel başvurular durdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurulara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu.

AYM’ye bireysel başvurular durdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurulara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu.

06 Nisan 2020 Pazartesi 17:25
AYM’ye bireysel başvurular durdu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli önlemler alan AYM Başkanlığı, virüsle mücadele kapsamında tedbirlerini sürdürüyor. AYM’den yapılan duyuruda, bireysel başvuru sürelerine ilişkin kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Duyuruda, AYM’ye yapılan bireysel başvuruya ilişkin sürelerin, yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 26 Mart 2020'de çıkarılan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1'inci maddesi kapsamında, 13 Mart 2020'den 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu bildirildi.

(AA)

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