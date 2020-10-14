AYM üyesinin paylaşımına tepki

15 Temmuz darbesine karşı milletin göstermiş olduğu kahramanlığa rağmen hâlâ vesayetçi zihniyetin canlı olduğunu görmenin üzüntü verici olduğunu belirten Alar, “Darbeci zihniyetin devletin en önemli kurumlarında, yüksek yargı organlarında olmasını kabul edemeyiz. Bu siyasi ve milli iradeye yönelik bir tehdittir. Bu darbeci zihniyet kalıntılarının derhal istifa etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Anayasa Mahkemesi’nin bundan sonraki kararları daha da tartışılır hale gelecektir” dedi. (Haber Merkezi)