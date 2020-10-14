AYM üyesinin paylaşımına tepki
Çorum Adalet Derneği Başkanı Av. Yakup Alar, Anayasa Mahkemesi üyesinin “AYM’nin ışıkları yanıyor” şeklindeki paylaşımını eleştirdi.
Güncel 14.10.2020, 18:47
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15 Temmuz darbesine karşı milletin göstermiş olduğu kahramanlığa rağmen hâlâ vesayetçi zihniyetin canlı olduğunu görmenin üzüntü verici olduğunu belirten Alar, “Darbeci zihniyetin devletin en önemli kurumlarında, yüksek yargı organlarında olmasını kabul edemeyiz. Bu siyasi ve milli iradeye yönelik bir tehdittir. Bu darbeci zihniyet kalıntılarının derhal istifa etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Anayasa Mahkemesi’nin bundan sonraki kararları daha da tartışılır hale gelecektir” dedi. (Haber Merkezi)
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