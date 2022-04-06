Aylin Nazlıaka tekstil işçileri ile görüştü

Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyet, Çorum ziyareti kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 3 F Tekstil firmasını ziyaret etti.

Firma müdürleri; Mahmut Karaçalı ve Emine Uzun’dan tekstil sektörü ve üretim durumu hakkında bilgi alan Nazlıaka, çalışan personelle sohbet etti.

(Haber Merkezi)

