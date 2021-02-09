Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Ocak ayına ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,16, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,19 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,48, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,85, külçe altın yüzde 5,92, euro yüzde 6,53 ve dolar yüzde 6,58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile mevduat faizi (brüt) yüzde 0,53, DİBS yüzde 0,90, külçe altın yüzde 5,02, euro yüzde 5,63 ve dolar yüzde 5,68 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile yüzde 19,60, TÜFE ile ise yüzde 24,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile yüzde 15,91, TÜFE ile ise yüzde 12,69 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile yüzde 9,51, TÜFE ile ise yüzde 18,93 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 14,52, TÜFE ile ise yüzde 7,16 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

EN YÜKSEK GETİRİYİ KÜLÇE ALTIN SAĞLADI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile yüzde 18,48, TÜFE ile ise yüzde 30,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile; yatırım araçlarından Euro yüzde 8,51 ve BIST 100 endeksi yüzde 1,71 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; dolar yüzde 1,06, mevduat faizi (brüt) yüzde 12,16 ve DİBS yüzde 15,92 oranlarında kaybettirdi TÜFE ile Euro yüzde 19,07, BIST 100 endeksi yüzde 11,61 ve dolar yüzde 8,57 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 3,61 ve DİBS yüzde 7,74 oranlarında kaybettirdi.

(Haber Merkezi)