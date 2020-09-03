Aygün ve Şahin mazbatalarını aldı

EMEP İl Yönetim Kurulu Üyesi Cuma Ercan, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Aygün ve partililerin de hazır bulunduğu mazbata töreninde konuşan Aygün, Çorum’da iş-ekmek ve özgürlük mücadelesini büyütmek için çalışacaklarını belirterek, Emek Partisi’nin başta işçiler olmak üzere ezilen ve ötekileştirilen tüm toplum kesimlerinin sesi olacağını söyledi. (Haber Merkezi)