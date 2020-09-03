Aygün ve Şahin mazbatalarını aldı
Emek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’na seçilen Hıdır Aygün ile Mecitözü İlçe Başkanlığı’na seçilen Çelebi Şahin, Merkez İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını aldı.
Güncel 03.09.2020, 20:07
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EMEP İl Yönetim Kurulu Üyesi Cuma Ercan, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Aygün ve partililerin de hazır bulunduğu mazbata töreninde konuşan Aygün, Çorum’da iş-ekmek ve özgürlük mücadelesini büyütmek için çalışacaklarını belirterek, Emek Partisi’nin başta işçiler olmak üzere ezilen ve ötekileştirilen tüm toplum kesimlerinin sesi olacağını söyledi. (Haber Merkezi)
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