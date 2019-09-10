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Aycan ile Dinçer’in nikâhı kıyıldı

Çelikler Pastanesi’nin sahibi Mehmet Çelikler’in kızı Aycan ile Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan Kayra Oto’nun sahibi Ali Dalar’ın oğlu Dinçer, evlilik yolundaki ilk adımı attılar.

Aycan ile Dinçer’in nikâhı kıyıldı

Çelikler Pastanesi’nin sahibi Mehmet Çelikler’in kızı Aycan ile Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan Kayra Oto’nun sahibi Ali Dalar’ın oğlu Dinçer, evlilik yolundaki ilk adımı attılar.

10 Eylül 2019 Salı 22:45
Aycan ile Dinçer’in nikâhı kıyıldı

Çelikler Pastanesi’nin sahibi Mehmet Çelikler’in kızı Aycan ile Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan Kayra Oto’nun sahibi Ali Dalar’ın oğlu Dinçer, evlilik yolundaki ilk adımı attılar.

Gülnaz-Ali Dalar çiftinin oğulları Dinçer ile Filiz-Mehmet Çelik çiftinin kızları Aycan’ın nikâhı Çorum Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nda kıyıldı.

Nikâhı Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakınmaz kıyarken, genç çiftin nikâh şahitliklerini ise Ali Çelik ve Deniz Candan yaptı.

ÇORUM HABER, Dalar ve Çelikler ailelerini kutlar, Aycan ve Dinçer çiftine bir ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

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