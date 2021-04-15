Aybüke öğretmenin adı caddeye verildi

Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017 tarihinde henüz 7 aylık müzik öğretmeniyken öğrencilerine karne dağıttıktan sonra arkadaşlarıyla eve dönüşünde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Şenay Aybüke Yalçın’ın ismi, Ankara’da İYİ Parti Genel Merkezi’nin bulunduğu caddeye verildi.

Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki 2120. Cadde, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi oldu. Cadde ismi levhasının asılması sırasında İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, isim değişikliği önergesinin sahibi İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kerem Erdem, Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan ve görevliler hazır bulundu.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, parti genel merkezinin bulunduğu caddede ismi yaşayacak olan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’a rahmet diledi, önergeyi veren, kabul eden, onaylayan ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

KORAY AYDIN ŞEHİT AYBÜKE’NİN BABASINI ARADI

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, İYİ Parti Genel Merkezimizin bulunduğu caddeye verildi. Şehidimizin ruhu şad, mekânı Cennet olsun. Önergeyi veren İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kerem Erdem Beye, kabul eden, onaylayan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Aybüke kızımızı anmak ve haberi paylaşmak için babası Sadık Yalçın Beyefendiyi aradım. Aybüke öğretmenin Türk milletinin gururu olduğunu ifade ettim. Ülkesine ve milletine böyle güzel ve hayırlı bir evlat yetiştirdikleri için annesi ile birlikte kendisine teşekkür ettim. Baba Sadık Yalçın Beyefendi de çok duygulandı, gururlandı ve aile adına Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın isminin Ankara'da bir caddeye verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Emeği geçenlere teşekkür etti. Bu arada sağlığını sorduğumda, biraz rahatsız olduğunu, koronavirüs illetine yakalandığını söyledi. Kendisine acil şifalar diledim. Yapılacak bir şey varsa elimizden geleni yapmaya hazır olduğunuzu ifade ettim. Teşekkür etti. Yüce Allah Aybüke kızımıza gani gani rahmet etsin, ruhunu şad, mekanını cennet etsin, babası Sadık Yalçın Beyefendiye de acil şifalar ihsan etsin.”

İYİ PARTİ ÖNERGE VERDİ, KOMİSYON VE BELEDİYE MECLİSİ OYBİRLİĞİYLE KABUL ETTİ

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kerem Erdem, 11 Ocak 2021 tarihinde verdiği önergede şu ifadelere yer verdi: “Ankara İli Çankaya İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi sınırlarında bulunan 2120.cadde isminin Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de henüz 7 aylık müzik öğretmeniyken öğrencilerine karne dağıttıktan sonra arkadaşlarıyla eve dönüşünde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan “Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın” caddesi olarak değiştirilmesi hususuna önergemizin meclis gündemine alınmasını arz ve talep ederiz.”

Gündeme alınan ve İsimlendirme Komisyonu’na havale edilen önerge, 22 Ocak 2021 tarihinde komisyon tarafından oybirliğiyle kabul edilerek uygun görüşle Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunuldu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde oybirliğiyle kabul edilen önerge, Ankara Valiliği’ne sunuldu ve 15 Mart 2021 tarihinde Ankara Valiliği tarafından onaylandı.

Onayın ardından gerekli işlemler yapılarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cadde levhasının yerine “Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Caddesi” levhası asıldı.

AYBÜKE YALÇIN NASIL ŞEHİT OLMUŞTU?

Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de ilk görev yeri Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı sırada dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sırasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Şehit olduğunda henüz 22 yaşında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın, tüm Türkiye’yi yasa boğmuş, al yazmalı fotoğrafı hafızalara kazınmıştı. 1994 yılında Çorum Osmancık'ta dünyaya gelen Şenay Aybüke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmuş, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine atanmıştı.(Haber Merkezi)