Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından bizzat kıldırılan Cuma namazı ile birlikte camiye çevirilen Ayasofyanın daha sonra, Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla müzeye çevrildiğini belirterek, 1980'li ve 1990'lı yıllarda Millî Gençlik Vakfı'nın tertip ettiği İstanbul'un Fethi Programlarında, "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" sloganı atanların, tek başlarına iktidarlarının 18.yılında Ayasofya'yı bir imza ile Cami olarak açma hak ve selahiyetine sahiplerken, Danıştay'dan karar beklemelerini ipe un serme gayreti olarak görmek istemediklerini söyledi.

Cıdık, “Bi istiyoruz ki; ister Cumhurbaşkanı alışkanlık haline gelen bir çıkışla sosyal medyadan açtım gitti desin. İsterse, (bence en tepkisiz ve olumlusu) referandumla halka maletsin. Ama yeter ki; Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın” dedi.