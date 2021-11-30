Ayaküstü sohbet su üzerine…
Güncel 30.11.2021, 20:45
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Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Alper Zahir, Turhan Candan, Murat Erdem, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Spor İşleri Müdürü Nadir Solak ve Temizlik İşleri Müdürü Eyüp Alptekin, Belediye önünde ayaküstü sohbet ederlerken, onlara Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da katıldı.
Turhan Candan, sosyal medyada paylaşılan “su bulma” üzerine esprili bir video görüntüsünü Yolyapar’a da izlettirdi.
Görünen o ki, “su sorunu” Belediyecilerin hiç aklından çıkmıyor.
(Ömür SOYTEMİZ)
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