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Ayağının üzerinden TIR geçen şahıs yaralandı

Yol tarif etmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düşen şahsın ayağının üzerinden TIR geçti.

Ayağının üzerinden TIR geçen şahıs yaralandı

Yol tarif etmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düşen şahsın ayağının üzerinden TIR geçti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:10
Ayağının üzerinden TIR geçen şahıs yaralandı

Kaza, Osmancık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram B. ve Mustafa B., kentte bir işyerine malzeme getirdi. Malzemeyi boşalttıktan sonra Mustafa B., sürücüye yol tarifi yaptığı sırada hareket halindeki TIR’a binmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen talihsiz adamın ayağının üzerinden TIR geçti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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