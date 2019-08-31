Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96718
ALTIN
285.460
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0883
EURO
6.4044

Ayağına baltayı vurup, yaralandı

Çorum’da bir kişi ayağına balta vurması sonucu yaralandı. 

Ayağına baltayı vurup, yaralandı

Çorum’da bir kişi ayağına balta vurması sonucu yaralandı. 

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:27
Ayağına baltayı vurup, yaralandı

Çorum’da bir kişi ayağına balta vurması sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre Çorum merkezde ikamet eden A.U isimli kişi arkadaşı ile birlikte Uğurludağ’ın Torunlar Köyü’ne piknik yapmak üzere gitti.

İki arkadaş piknik yaptıkları sırada A.U ateş yakmak için kullanacakları odunları kırmak için kullandığı baltayı kazaen sağ ayağına vurması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Uğurludağ Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip taburcu edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Merkez Okul Müdürleri Toplantısı Yapıldı
Merkez Okul Müdürleri Toplantısı Yapıldı
Tebrikleri kabul ettiler
Tebrikleri kabul ettiler
Ata’ya saygı çelengi
Ata’ya saygı çelengi
Sabancı Üniversitesi yaz okulunda Çorumlu öğrenciler de eğitim aldı
Sabancı Üniversitesi yaz okulunda Çorumlu öğrenciler de eğitim aldı
“Büyük bir zafere imza atıldı”
“Büyük bir zafere imza atıldı”
Kamyonu devirdi: 1 yaralı
Kamyonu devirdi: 1 yaralı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim