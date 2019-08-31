Ayağına baltayı vurup, yaralandı

Çorum’da bir kişi ayağına balta vurması sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre Çorum merkezde ikamet eden A.U isimli kişi arkadaşı ile birlikte Uğurludağ’ın Torunlar Köyü’ne piknik yapmak üzere gitti.

İki arkadaş piknik yaptıkları sırada A.U ateş yakmak için kullanacakları odunları kırmak için kullandığı baltayı kazaen sağ ayağına vurması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Uğurludağ Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip taburcu edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı. (Haber Merkezi)