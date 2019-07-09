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Ay Tutulması 16 Temmuz’da

“Parçalı Ay Tutulması”nın tamamı Türkiye’den gözlemlenebilecek.

Ay Tutulması 16 Temmuz’da

“Parçalı Ay Tutulması”nın tamamı Türkiye’den gözlemlenebilecek.

09 Temmuz 2019 Salı 23:54
Ay Tutulması 16 Temmuz’da

Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin heyecanla beklediği “Parçalı Ay Tutulması”, 16 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek. Türkiye’den gözlemlenebilecek bu yılki tek tutulmada Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümü dünyanın gölgesinde kalacak. Büyüleyici gök olayını kaçırmak istemeyenler, Celestron teleskoplarıyla bu ana tanıklık edebilecek.

Tüm Türkiye’den tamamı takip edilebilecek olan “Parçalı Ay Tutulması” ülkemizde 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Saat 00.31’de tutulma ortasında Ay’ın yaklaşık yüzde 65’i dünyanın gölgesinde kalacak.

Öte yandan Ay’ın dünyanın gölgesinde kalmasıyla karanlığın arttığı gökyüzü olayı, Bozcaada Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak Celestron standında profesyonel teleskoplarla izlenebilecek.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 10.07.2019 00:46
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