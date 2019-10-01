Avustralyalı Türklerin “kimlik” sergisi açıldı

Moreland Türk Derneğince Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Victoria Çok Kültürlülük Komisyonu, Melbourne Belediyesi, Commonwealth Bank ve Göç Müzesi tarafından desteklenen serginin açılışı Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Avustralya Büyükelçiliği 2. Katibi Andrew Cooper ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ülkeye gelen Türklerin başarı öyküleri, yaşadıkları zorluklar ve hayat mücadelelerinin konu edindiği sergide, Avustralya'da yaşayan Türklerin fotoğrafları, geleneksel Türk kıyafetleri ve çeşitli objeler bulunuyor.

(Taner ŞİMŞEK)