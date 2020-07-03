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Avukatlar oturma eylemi yaptı

Çorum’da Baro üyesi avukatlar, hükümetin “Çoklu Baro” tasarısını protesto etti. Adliye yanındaki parkta toplanan Baro Üyeleri, 2 saat süreyle oturma eylemi yaptı.

Güncel 03.07.2020, 10:48 03.07.2020, 11:01
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Çorum Barosu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından tasarıyı protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Geniş güvenlik önleminin alındığı  eylemde, Konu ile ilgili açıklama yapan  Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, Çoklu baronun zayıf olan yargının bağımsızlığına engel olacağını söyledi. 
Yaşar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Baroların seçim sistemlerinin değiştirilmesine yönelik “üç ilde çoklu baro kurulmasını” içeren kanun teklifinin Meclise sunulması hepimizin malumudur. Aylardır çoklu baroların yanlışlığını 80 baro başkanı olarak anlatıyoruz. Neden mi çoklu baroya karşıyız. Hukuk için, adalet için, yargı bağımsızlığı için, ülke için, bizden adalet bekleyen millet için, hizmet bekleyen ekonomik dar boğazdaki meslektaşlar için, 83 milyonluk BİZ için kaygılanıyoruz. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
Dünyanın hiçbir yerinde olmayan Getirilmesi düşünülen Türk usulü Çoklu baro uygulaması hiçbir soruna çare olmayacağı gibi ilaveten yüzlerce sorun doğuracaktır. Yargıda zaten güçsüz olan savunma on kat daha zayıflayacaktır. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
Avukatlar arası kutuplaşma artacaktır. CMK, Adli Yardım hizmetleri açısından kargaşa yaşanacaktır. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
Disiplin işleri çıkmaza girecektir. Baroların ideolojik yapısı Yargı üzerinde baskı oluşturacak ya da kamuoyu böyle algılayacaktır. Polemikler başlayacaktır. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
Oluşan baroların üyeleri benzer düşüncede olacağından siyasallaşma ve marjinalleşme doğacak zaten var deniliyorsa siyasetin ve marjinalliğin kralı ortaya konacaktır. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
Barolar siyasi parti gibi gerek kendi aralarında gerekse siyasi partilerle çatışma halinde olacaktır. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
Barolar, Toplumsal olaylarda farklı üye profilleri nedeniyle daha sağduyulu yaklaşırken; çoklu baro ile daha keskin daha ayrıştırıcı yaklaşımlar ve açıklamalar ortaya çıkacaktır. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
Avukatlar arasında ortak bir alan kalmayacaktır. Bu Kargaşada baroların yetkilerini bakanlık devralmaya başlar ve ölümcül bir vesayet oluşur. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
Verilen her karar tartışmalı hale gelir. İktidar değiştikçe barolar arası göçler artacaktır. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
Kamu kurumları anlaşmalı avukatlarını o gün ki iktidar yanlısı barolardan temin eder veya böyle olduğu varsayılır. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
Sırf siyasi düşünce eksenli kurulacak barolar ait oldukları kampın resmi olarak arka bahçesi halini alır. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
Çoklu baro ile tüm vatandaşımızın hakları, özgürlükleri, ifade hürriyeti, kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti ilkesi zarar görecektir. Türkiye’deki yargı sisteminde adaletsizlik ve düzensizlik meydana gelecektir. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
Oysaki bugün avukatların asıl derdi haklar, hürriyetler, adalet ve geçimdir. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz. Bizler avukatlar olarak, barolar olarak insanların fikirlerini değil evrensel hukuktan kaynaklanan haklarını savunuruz. Fikirlere karşı fikirlerle savaşırız. Suç işleyen adliyede hesabını verir. Komşuya kızıp ev yıkılmaz. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
Evet yasa teklifi bu şekli ile Çorum Baromuzu direk ilgilendirmiyor olabilir. “Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma, başkasına yapılmasına susma” diyen bir kültürden geliyoruz. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
“Devletin dini adalettir” der Hz Ali. Bizim de tek kaygımız adalete gölge düşmesidir. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz. Bizler avukatlarız haksızlık Kimden gelirse gelsin Karşı çıkarız. Bizler avukatlarız mazlum kimse onun yanında yer tutarız. Bizler avukatlarız. Hiçbir zaman köle kullanmadık. Ama efendimiz de yoktur. Bizler avukatlarız; hiç kimsenin türküsünü söylemeyiz. Hukuktan başka bir şeye dilimiz dönmez. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
Hiç kimse rahatsızlık duymasın. Avukatlar ve onların mensup olduğu Barolar, hukuk için vardır, adalet için vardır, tüm vatandaşlarımız için vardır. Avukatlık mesleğinin doğasında, itiraz etmek, sorgulamak ve savunmak vardır. Savunmanın kendisi, başlı başına bir itirazdır. İddianın karşısında suspus olmak ve kabullenmek, zaten savunma değildir. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
Avukatlar, konuşmadan, tartışmadan, akla ve bilime yatkın olmadan kabul etmezler. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz. Bilinmelidir ki, her hukuk düzeninde iddia ve karar vardır; bir hukuk düzeninde yargıya meşruluk kazandıran tek şey, bağımsız, özgür ve sağlıklı işleyen savunmadır, avukatlıktır ve Barolardır. İşte bu yüzden Çoklu baroya hayır diyoruz.
Gelinen aşamada bütün hukukçu milletvekillerinin sağduyusuna sesleniyoruz: “Yasa teklifinden “çoklu baroya” ilişkin hükümleri geri çekiniz”. Hukuk herkese lazım. Bir gün hepimizin çalmak zorunda kalabileceği kapıyı kırmayınız. Sığınmak zorunda kalabileceğimiz binayı yıkmayınız. Daha demokratik daha çoğulcu bir sistem amaçlıyorsanız tekli yapıyı korumak suretiyle yapılacak başka yollar var.
Tüm bu sebeplerle Çorum Barosu ve mensupları olarak sesleniyoruz, çoklu baroya bir kez daha hayır, bin kez daha hayır.” dedi.

#Avukatlar oturma eylemi yaptı
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