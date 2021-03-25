Avukat Kakaç da Covid-19

Çorum’un genç avukatlarından Can Emre Kakaç’ın önceki gün Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde yaptırdığı yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve hemen tedavisine başlandığı öğrenildi.

ÇORUM HABER, sağlık durumu iyi olan ve tedavisi Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde süren Av. Can Emre Kakaç’a geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diler.

(Haber Merkezi)

