Avukat Ali Beyaz’ın anneannesi vefat etti

Selin Tuğla Ltd. Şti'nin sahipleri Selim, Abdullah ve Murat Beyaz ile Av. Ali Beyaz'ın anneannesi Emine Karahan (93), yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

Merhumenin cenazesi saat 11.00’de Çiftlik Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, siyaset ve iş dünyasından aile dostları ve merhumenin yakınları katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)