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Av. Eser Türkoğlu Vural aktif avukatlığı bıraktı

Av. Eser Türkoğlu Vural’ın mesleği bırakması ve kaydını Çorum Barosu’ndan sildirmesi nedeniyle Baro’da tören düzenlendi.

Av. Eser Türkoğlu Vural aktif avukatlığı bıraktı

Av. Eser Türkoğlu Vural’ın mesleği bırakması ve kaydını Çorum Barosu’ndan sildirmesi nedeniyle Baro’da tören düzenlendi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 21:20
Av. Eser Türkoğlu Vural aktif avukatlığı bıraktı

Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Av.Eser Türkoğlu Vural’ın babası 19. Dönem Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu ve ailesinin de hazır bulunduğu törende konuşan Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, bir taraftan meslektaşlarının bilgi birikimini artırmak için çalışırken bir taraftan da meslektaşlarının gerektiği yerde durması için katkı sağlamaya çalıştıklarını Eser Türkoğlu Vural’ın da aktif avukatlığı bırakarak kaydını sildirdiğini ifade etti. Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Eser Türkoğlu Vural’a bundan sonraki emeklilik hayatında huzurlu ve mutlu bir ömür dilediklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Av. Kenan Yaşar, Eser Türkoğlu Vural’a plaket verdi.

(Erkan BAYATLI)

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