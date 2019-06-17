Av. Eser Türkoğlu Vural aktif avukatlığı bıraktı

Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Av.Eser Türkoğlu Vural’ın babası 19. Dönem Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu ve ailesinin de hazır bulunduğu törende konuşan Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, bir taraftan meslektaşlarının bilgi birikimini artırmak için çalışırken bir taraftan da meslektaşlarının gerektiği yerde durması için katkı sağlamaya çalıştıklarını Eser Türkoğlu Vural’ın da aktif avukatlığı bırakarak kaydını sildirdiğini ifade etti. Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Eser Türkoğlu Vural’a bundan sonraki emeklilik hayatında huzurlu ve mutlu bir ömür dilediklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Av. Kenan Yaşar, Eser Türkoğlu Vural’a plaket verdi.

(Erkan BAYATLI)